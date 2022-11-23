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Беспроводные наушники с технологией костной проводимости
flex
(видео 360°)
(новинка)
Беспроводные наушники с технологией костной проводимости
buds
(видео 360°)
(новинка)
Беспроводные наушники с технологией костной проводимости
verse black
(видео 360°)
(новинка)
Беспроводные наушники с технологией костной проводимости
verse red
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kaibo — наушники с технологией костной проводимости

Компания Kaibo Audio родилась из простого желания объединить страсть к музыке и путешествиям, желания наполнить Мир вокруг нас звуками любимой музыки, вплетая ее в естественное звучание окружающего пространства.
О технологии
Технология костной проводимости (сокр. англ. BCT) — это технология передачи звуковых волн напрямую во внутреннее ухо через лицевые кости, минуя ушной канал.

Эта уникальная технология позволяет вам слушать музыку, общаться с близкими людьми по телефону и при этом не отгораживаться от окружающего вас мира, слушая его звуки, речь людей и происходящие вокруг вас события.

Впервые эта технология начала применяться в медицине и была призвана помогать слабослышащим людям. Позже, ее начали применять военные и специальные службы.
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компания и технология
Используемые материалы - титановый сплав и силикон
Интеллектуальные сенсорные клавиши Smart Touch
Интеллектуальный режим надевания наушников для экономии заряда
Дополнительная зарядная станция с аккумулятором в 500 мАч и функцией беспроводной подзарядки в комплекте к наушникам
Технология костной проводимости (сокр. англ. BCT) — это технология передачи звуковых волн напрямую во внутреннее ухо через лицевые кости, минуя ушной канал.
Наушники Kaibo
каталог
6990 Р
Verse Red
(четыре модели)
6990 Р
Verse Black
9490 Р
Buds
9990 Р
Flex
Три преимущества технологии костной проводимости перед классической технологией передачи звука в наушниках
комфортно для органов слуха
легко слышать окружающий мир
естественно для человека
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Способы оплаты
доставка и самовывоз
гарантия
Способы оплаты
Производится на реквизиты ИП Слива Яна Александровна.

После оформления заказа менеджер свяжется с клиентом для уточнения реквизитов компании-плательщика и выставления счета.

После завершения процесса оформления, счет высылается на электронный адрес клиента, указанный при оформлении заказа. Оплата счета юридическими лицами возможна только по безналичному расчету через любой банк на основании сформированного счета.

Срок зачисления денежных средств — 2−5 рабочих дней. Срок перевода денежных средств Вы можете уточнить в банке, в котором совершалась оплата.
Оплата для юридических лиц:
Наличными курьеру
Обязательно проверьте комплектацию товара, наличие гарантийного талона и чека
При оформлении заказа выберите способ оплаты банковской картой.

Платежные системы:
  • МИР
  • VISA International
  • Mastercard Worldwide
  • JCB
Банковской картой
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В пределах МКАД
Понедельник- Пятница*
С 12:00 до 18:00
Покупки привозят курьеры службы Shiptor. Подробности уточняйте у менеджера при согласовании заказа
Доставка в любой город России.
Условия зависят от конкретного региона и транспортной компании. Подробности уточняйте у менеджера при согласовании заказа
Пункт выдачи заказов — офис MGADGET.
Пн-Пт: 9:00−18:00
Сб-Вс: Выходной день

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект 20к2 (м. Жулебино).
Курьер приедет на следующий день или через день. При оформлении заказа в выходной/праздничный день доставка осуществляется в первый рабочий день.
За пределами Москвы самостоятельно забрать покупку можно из пунктов выдачи заказов курьерских компаний. Информацию о наличии такого варианта вы можете получить у менеджера интернет-магазина при согласовании заказа.
Доставка и самовывоз
Москва
Московская область
Регионы России
Самовывоз
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Гарантия на товар
Прочитать подробнее про гарантию на наушники, которую предоставляет наш магазин. Кроме того, подробности про сервисное обслуживание.
узнать о гарантии
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Мы предлагаем компаниям сотрудничество на различных условиях, для связи напишите нам на электронную почту или посетите наш сайт:
mgadget.tech
corp@medgadgets.ru
Сотрудничество с MGADGET
(сайт)
(электронная почта)
Контакты
+7 (800) 500-61-53
Адрес:
140002, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.20 корпус 2
Хотите задать вопрос или сделать заказ? Свяжитесь с нами по бесплатному номеру:
реквизиты
23 и 24 февраля: 10:00-15:00 по МСК

Пн-Пт — с 9:00 до 18:00 по МСК
Сб-Вс — Выходные
Как до нас доехать?
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