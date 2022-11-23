kaibo — наушники с технологией костной проводимости
Компания Kaibo Audio родилась из простого желания объединить страсть к музыке и путешествиям, желания наполнить Мир вокруг нас звуками любимой музыки, вплетая ее в естественное звучание окружающего пространства.
Технология костной проводимости (сокр. англ. BCT) — это технология передачи звуковых волн напрямую во внутреннее ухо через лицевые кости, минуя ушной канал.
Эта уникальная технология позволяет вам слушать музыку, общаться с близкими людьми по телефону и при этом не отгораживаться от окружающего вас мира, слушая его звуки, речь людей и происходящие вокруг вас события.
Впервые эта технология начала применяться в медицине и была призвана помогать слабослышащим людям. Позже, ее начали применять военные и специальные службы.
Используемые материалы - титановый сплав и силикон
Интеллектуальные сенсорные клавиши Smart Touch
Интеллектуальный режим надевания наушников для экономии заряда
Дополнительная зарядная станция с аккумулятором в 500 мАч и функцией беспроводной подзарядки в комплекте к наушникам
Технология костной проводимости (сокр. англ. BCT) — это технология передачи звуковых волн напрямую во внутреннее ухо через лицевые кости, минуя ушной канал.